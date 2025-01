FAMOSOS

Vera Viel conta que teve encontro com Deus: 'Pediu para que eu não chorasse'

Esposa de Rodrigo Faro detalhou que Deus pediu para que ela "não chorasse"

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, conta que teve um encontro com Deus. Em relato emocionante, ela contou que tudo aconteceu durante sua cirurgia para a retirada do sarcoma sinovial, um tumor nas pernas, na região interna da coxa.

“Eu não queria voltar [da cirurgia], porque tive um encontro com Deus tão maravilhoso. Eu falei: ‘amor, eu fui escolhida, eu estive com Ele'”, relatou ela em entrevista ao UOL.

“Eu estive com Deus, eu fiquei no colo dEle, e Ele pediu para que eu não chorasse porque tinha muita gente orando por mim naquele momento. Disse que eu ia voltar porque ainda tinha muito o que viver com as minhas meninas, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse Ele, que a minha vida ia ter um novo sentido a partir de agora”, seguiu.

Vera detalha que teve ajuda até das filhas nos cuidados: “Eu não podia fazer quase nada sozinha, tinha que fazer tudo com muleta por 40 dias, e eu vendo o Rodrigo chegando e tendo que me dar banho, eu tendo que tomar banho sentada, e ter que chamar a Clara para secar meu cabelo, e essas coisas eu não queria ter que ficar pedindo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam fazendo isso com uma alegria e com uma vontade de fazer pra me ajudar”, conta.