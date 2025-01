REALITY SHOW

BBB 25 estreia com baianos, duplas e novidades: veja o que esperar da temporada comemorativa

Big Brother Brasil celebra 25 edições com novo formato, prêmio recorde e elenco que promete treta e diversão

H Heider Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 07:51

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Divulgação/TV Globo

O Big Brother Brasil 25 estreia nesta segunda-feira (13), marcando as comemorações dos 60 anos da TV Globo, com uma temporada repleta de novidades e momentos nostálgicos. Intitulada BBB Laços, a edição celebra as relações pessoais ao trazer um novo formato: os participantes entram no jogo em duplas, compostas por mães e filhos, irmãos, genros e sogras, além de amigos.

Entre as novidades, o público poderá acompanhar o trajeto dos participantes entre o hotel e os Estúdios Globo, revivendo um clássico das edições anteriores. As duplas serão levadas para a casa em carros temáticos comemorativos.

Quem está no jogo?

O elenco promete entregar carisma e polêmica. No time Camarote, destaque para a atriz Vitória Strada, acompanhada do amigo Mateus Pires, e para o ator Diogo Almeida, que entra ao lado da mãe, Vilma Nascimento. Também estão confirmados os irmãos Diego e Daniele Hypolito, e a influenciadora Gracyanne Barbosa com sua irmã, Giovanna.

Do lado Pipoca, os baianos Aline Patriarca, policial militar e influenciadora de Salvador, e seu amigo Vinicius, de Nazaré, já chamam a atenção. Aline acumula mais de 300 mil seguidores e carrega consigo polêmicas externas antes mesmo do confinamento.

Dinâmicas inéditas e prêmio recorde

No primeiro dia, as duplas enfrentarão um desafio de afinidade para decidir quem vai para o VIP ou para a Xepa. Toda a primeira fase do jogo será em pares: liderança, anjo, castigos e até eliminações serão conjuntas. Na segunda etapa, as duplas se separam, e o prêmio individual de R$ 3 milhões será disputado.

De acordo com o diretor Rodrigo Dourado, o valor total das premiações pode ultrapassar os R$ 6 milhões. Além disso, esta edição terá 100 dias de confinamento, permitindo o desenvolvimento mais profundo das relações entre os participantes.

Homenagens e humor

O tradicional Castigo do Monstro revisita momentos icônicos de edições anteriores, com figurinos e desafios inspirados em cenas marcantes. Já os humoristas Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna comandarão quadros semanais com esquetes e comentários bem-humorados sobre o cotidiano da casa.

Com o novo formato e um elenco que mistura carisma, polêmicas e nostalgia, o BBB 25 promete ser um marco histórico no reality mais amado do Brasil.

