ALINE PATRIARCA

PM baiana pediu autorização da corporação para participar do BBB 25; entenda

Resultado do pedido à Polícia Militar ainda não foi divulgado

Não há detalhes sobre qual pedido foi feito - se o caso é de licença, por exemplo - , no entanto, pessoas próximas à candidata confirmam que o documento foi enviado conforme a lei e já está em trâmite. "Só depende da publicação do despacho do Estado", disse uma fonte ao CORREIO.

Em nota, a Polícia Militar também não confirmou sobre o que se trata a pendência, mas ressaltou que está avaliando a questão e tomará as medidas administrativas necessárias "considerando o caráter público e as implicações funcionais da participação da profissional no programa".

Aline foi anunciada como participante do BBB 25 na quinta-feira (9) e, desde então, ganhou destaque entre os comentaristas do reality - sobretudo, por conta da profissão. No dia 13, a baiana vai entrar ao lado do amigo Vinicius, da cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano. Eles se conheceram no metrô de Salvador e, depois de uma conversa, não se desgrudaram mais - a ponto de fazerem uma parceria para entrar no Big Brother.