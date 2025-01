ALINE PATRIARCA

Cria de Pau da Lima, bolsista no Sacramentinas e viral no Instagram: conheça PM baiana no BBB25

Jovem cria conteúdo sobre empoderamento feminino nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 11:48

Aline já viajou para Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

Anunciada no elenco do BBB 25, a policial militar Aline Patriarca, 32 anos, atua como soldado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) em Salvador - sonho que carrega desde jovem. A baiana nasceu e cresceu no Conjunto Colina Azul, em Pau da Lima, e foi bolsista no Colégio Sacramentinas. O objetivo era melhorar as condições de vida. "A família era humilde", diz uma amiga.

Aline começou a trabalhar em eventos e, ao mesmo tempo, estudava Direito, até que se formou e prestou concurso para a corporação. Ela foi aprovada há dois anos e chegou a ganhar medalhas de honra, mas segue em estágio probatório - período de avaliação para apurar se o servidor público possui aptidão para o desempenho do cargo.

Na vida pessoal, antes mesmo de ser PM, compartilhava conteúdo sobre empoderamento feminino nas redes sociais. Por uma época, inclusive, teve que redobrar o esforço para lidar com as suas "duas versões". "Ela comentava que era um pouco desafiador no início. Postava coisa de polícia [no Instagram]. Hoje ela só posta nos melhores amigos. Assim conseguiu conciliar melhor. No Instagram, ela é divertida, alegre, como sempre foi, mas na polícia tem que ficar mais séria, concentrada", defende a amiga de infância, Gabrielle Lopes.

A PM tem mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e viralizou com um vídeo sobre situações aleatórias de baianos. Outro momento de repercussão foi quando ela foi acusada de golpe pela blogueira Renatinha. A influenciadora de humor contou que em fevereiro de 2024, Aline teria se responsabilizado por conseguir um segurança para Renatinha pular o carnaval de Salvador, mas a policial teria embolsado os seus R$ 600, sem repassar ao profissional contratado.

Na época, Aline se defendeu. “Se me culpar por algo que não tenho responsabilidade nenhuma for a melhor alternativa para despejar sua revolta, tudo bem”, afirmou. "Tentei ajudar e acabei pagando por algo que não é justo”, acrescentou.

O irmão da nova BBB, Diego Patriarca, também a defende e classifica como "uma mulher batalhadora, guerreira, decidida, trabalhadora, dedicada e íntegra". O advogado relembra como foi o anúncio de que a PM entraria no reality. "Ela disse assim: 'Irmão, eu vou ser eu mesma. Alegre e extrovertida'".

Responsável pelas redes sociais da irmã, Diego disse que a família já sabia que a influenciadora foi aprovada nas primeiras fases do reality desde o ano passado e já vinha se organizando para dar suporte.