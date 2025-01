CONFIRMADA NO BBB

Médico detalha doença de Vitória Strada, confirmada no BBB 25: ‘Altera várias funções vitais’

A atriz foi diagnosticada com disfunção na tireoide em novembro de 2024

Elis Freire

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 20:00

[Edicase]Vitória Strada, atriz consagrada, traz seu carisma e garra para o BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo) Crédito: Imagem: Divulgação | TV Globo

Vitória Strada é uma das participantes confirmadas no Camarote do BBB 25, ao lado do seu amigo Mateus Pires. Em novembro do ano passado, antes de aceitar o convite para entrar na “casa mais vigiada do Brasil”, a atriz contou que foi diagnosticada com uma disfunção na tireoide.

O Dr. Wandyk Allison, médico integrativo funcional e especialista em reposição hormonal, explicou em entrevista à revista Caras que a atriz tem condições de participar do programa, mas que a doença afeta diversas funções do corpo.

“Produção de hormônios, controle do metabolismo, controle das funções e sinais vitais do corpo humano, controle de peso corporal , batimentos cardíacos e até saúde mental. A tireoide desempenha um papel vital no equilíbrio do corpo. Quando ocorre um desequilíbrio nessa glândula o organismo sente como um todo, pois , altera várias funções vitais do organismo”, explica.

Segundo o médico, o problema diagnosticado na participante do BBB 25 pode ter várias causas, como por exemplo, estresse e alimentação inadequada. “A desregulação da tireoide pode ser causada por diversos fatores, como alimentação, estresse excessivo , fatores genéticos e, principalmente, uso de medicamentos”, disse à revista.

“A deficiência de iodo na dieta cotidiana é uma das principais causas de aumento do tamanho da glândula, o que correlaciona com o diagnóstico de hipotireoidismo. Devido a isso se faz necessário consumir alimentos ricos em iodo, como sal iodado, frutos do mar e peixes. Outra questão que pode desregular é o estresse crônico que faz com que haja aumento nos níveis de cortisol, o que pode interferir na função da tireoide, especialmente na conversão dos hormônios T4 e T3, acarretando em sintomas como fadiga , ganho de peso e depressão. Medicamentos como: amiodarona, lítio e glicocorticóides podem suprimir a função tireoidiana”, complementou o doutor.

“Devemos ressaltar também a carência de nutrientes essenciais. A tireoide depende de vários nutrientes para funcionar corretamente, como: Selênio: Necessário para a conversão de T4 em T3. Zinco: Auxilia na síntese hormonal. Vitamina D: Regula a resposta autoimune. Ferro: Fundamental para a produção de hormônios tireoidianos”, revela ainda.

Allison também chamou para a importância do autoconhecimento corporal para observar mudanças hormonais e buscar o tratamento adequado. No caso de Strada, por exemplo, ela notou sintomas como tristeza, cansaço e fraqueza, inicialmente associados a uma simples indisposição.

“A deficiência desses nutrientes podem levar à disfunção tireoidiana. Os distúrbios da tireoide podem variar de leves e silenciosos a graves e debilitantes, dependendo da intensidade e duração do desbalanço hormonal. Caso haja uma demora para serem tratados ou se não tratados, pode afetar seriamente o funcionamento de diversos órgãos e sistemas, levando a complicações cardiovasculares, neurológicas e metabólicas”, afirmou ainda.