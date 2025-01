REALITY

Mãe e filho baianos disputam última vaga do BBB25; conheça Joseane e Cléber

A dupla participou do café da manhã no "Mais Você" com Ana Maria Braga e prometeu agitar o reality

H Heider Sacramento

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 11:16

Joseane e Cléber são mãe e filho Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga revelou quem são os concorrentes pela 12ª vaga do Big Brother Brasil 25. A dupla baiana que está na disputa é composta por Joseane, 41 anos, natural de Jequié, e seu filho Cléber, 24 anos, natural de Salvador. Ambos afirmam ser fãs "de carteirinha" do reality da Globo.

Joseane, técnica de enfermagem, e Cléber, professor de Geografia, demonstraram muito carisma durante a apresentação, com uma relação marcada por humor e diversão. No entanto, como qualquer relação entre mãe e filho, os conflitos podem surgir.

“Joseane, minha mãe, é a tampa da minha panela. Somos muito intensos”, comentou Kleber, revelando que apesar da proximidade, existem algumas diferenças. O professor ainda brincou com o jeito “reclamão” da mãe. “Querendo ou não, ela vai querer me controlar dentro do jogo, e eu não vou querer ser controlado por ela. Aí a gente vai entrar em discordância”, completou.

Por outro lado, Joseane, que se assume como uma “fofoqueira nata”, apontou que a afinidade entre os dois também pode ser um desafio dentro da casa. “Afinidade também atrapalha porque ele tem muitos defeitos, muitas manias, e ele acaba me irritando. Ele é muito cabeça dura. Nossa briga maior é por causa disso”, confessou, com uma risada.

Joseane também não escondeu seu amor pelo Big Brother Brasil. “Eu sou fofoqueira, eu gosto de fofoca”, brincou ela, revelando que é uma grande fã do programa.