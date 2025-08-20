Acesse sua conta
Polícia incinera mais de 25 mil pés de maconha em plantação com placas solares na Bahia

Plantação foi descoberta pela polícia baiana na terça-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:13

Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar Crédito: Divulgação/SSP

Mais de 25 mil pés de maconha encontrados uma plantação de 1000 m² com placas solares em Brotas de Macaúbas, no interior do estado, foram incinerados nesta terça-feira (19).

Segundo a Polícia, 300kg da droga usados como matéria prima para a produção de um tipo mais potente também foram erradicados, além da inutilização de cinco poços artesianos que irrigavam o plantio e a apreensão das placas solares.

Roça de maconha usava sistema de energia solar

Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Placas solares eram usadas na roça por Divulgação/SSP
1 de 9
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP

Polícia já erradicou 1 milhão de pés de maconha só em 2025

Nos primeiros sete meses de 2025, as forças policiais da Bahia já erradicaram um milhão de pés de maconha no estado, número que ultrapassou a marca de 2024, que foi de 700 mil pés. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta terça-feira (20).

Segundo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, o objetivo é quebrar financeiramente o poder econômico das organizações criminosas. “Descapitalizar as facções é uma das principais linhas de atuação das Forças Policiais da Bahia. Continuaremos ampliando as ações de inteligência e atuando de forma integrada contra o crime organizado”, ressaltou

