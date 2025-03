ENTREVISTA

Rafael Cardoso revela vício em drogas após acusações de agressão e medida protetiva da ex-mulher

Ator foi acusado de agredir sua ex-sogra, a jornalista da TV Globo Sônia Bridi, e atacar um idoso em um briga de bar

Rafael Cardoso, 39 anos, viveu um período conturbado nos últimos dois anos e revelou, em entrevista ao apresentador Roberto Cabrini, exibida no programa Domingo Espetacular, da TV Record, neste domingo (2), que está em tratamento para combater a dependência de álcool e drogas. >

Rafael se divorciou em 2022 e hoje é obrigado a se manter afastado por uma medida protetiva de sua ex-esposa, Mariana Bridi, perdeu o convívio com os filhos, foi acusado de agredir sua ex-sogra, a jornalista da TV Globo Sônia Bridi , e atacar um idoso em um briga de bar.>

Durante a entrevista, Rafael disse que seu comportamento agressivo foi consequência do vício. "Não estou curado e, se errar de novo, não terei outra oportunidade", afirmou. >

'Abri meu coração falando sobre minha doença incurável. Não há cura para a adicção e a compulsividade. É um dia após o outro. Um dia a compulsividade vai estar na alimentação, no treino, no estudo, outro, no estudo", disse. "É um dia após o outro, controlando os gatilhos, vencendo os medos e construindo um novo presente' afirmou.>