PRONUNCIAMENTO

Rafael Cardoso rebate denúncias feitas por Sônia Bridi: ‘Estou sendo crucificado’

O advogado do ator também declarou que a imprensa não terá acesso aos detalhes do processo

O ator Rafael Cardoso falou pela primeira vez nesta sexta-feira (08) sobre as acusações feitas por Sônia Bridi, sua ex-sogra. A jornalista processou o ator e pediu uma medida protetiva de urgência contra ele. Bridi sofreu violência doméstica, agressões morais, psicológicas e patrimoniais do ex-genro, além de ter sua casa invadida e o carro destruído.

No Story, o ator não demonstrou preocupação com a repercussão do caso e pontuou que não responderá à imprensa sobre detalhes do processo.