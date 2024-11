FAMOSOS

Rafael Cardoso se diz preocupado com 'vazamento de informações sigilosas' em caso com Sônia Bridi

Ator é acusado de ameaçar a ex-sogra

O ator Rafael Cardoso, 38 anos, divulgou uma nota oficial para se posicionar sobre as acusações de que teria invadido a casa da ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, 60, além de ter feitos ameaças a ela e destruído seu carro.

Em comunicado divulgado pela equipe jurídica do ator, foi manifestada a preocupação com o vazamento de informações sigilosas do processo envolvendo o ex-marido de Mariana Bridi.