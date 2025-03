POLÊMICA

Confinada, participante do Big Brother não sabe que a avó morreu

A família e a produção do Gran Hermano da Argentina optaram por não informar Martina Pereyra sobre a morte de sua avó

O Gran Hermano 2025, versão argentina do Big Brother, tem sido palco de intensas emoções, mas um episódio recente causou polêmica entre os fãs. Confinada no reality, a modelo e contadora Martina Pereyra enviou uma mensagem de carinho para sua avó durante uma votação no confessionário. “Um beijo para minha avó, que a amo e a sinto muito”, disse ela, sem saber que a idosa havia falecido enquanto estava na casa. >

A família da participante, em conjunto com a produção do programa, optou por não informá-la sobre a perda. A decisão provocou reações acaloradas entre os espectadores. "É desumano esconder algo assim", criticou uma usuária nas redes sociais. Outros, porém, ponderaram que o sigilo pode ter sido uma tentativa de preservar o emocional de Martina e evitar uma possível desistência. "Pode ter sido para poupá-la ou por desejo da própria família", argumentou outra seguidora.>

A edição de 2025 do Gran Hermano estreou em 2 de dezembro de 2024 e, seguindo o padrão de duração do programa, deve se estender até meados do ano. Enquanto isso, a polêmica sobre a decisão de manter Martina sem notícias da avó segue mobilizando debates entre os fãs do reality.>