TRAGÉDIA

Imprensa indiana afirma que todos no avião que caiu em área residencial morreram

Aeronave caiu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad

A rede de TV indiana CNN News-1 disse que todas as 242 pessoas que estavam no avião que caiu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, morreram. A tragédia ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (12), no horário de Brasília. >