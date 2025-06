E SÓ TOCA LOUVOR

Academia para evangélicos na Bahia tem alas separadas para homens e mulheres

Renova-me FIT foi inaugurada em Feira de Santana

Millena Marques

Publicado em 12 de junho de 2025 às 08:53

Academia Renova-me FIT Crédito: Reprodução/Instagram

A inauguração de uma academia evangélica em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, ganhou repercussão nesta semana. A novidade é um projeto da Renova-me Church, uma das igrejas mais conhecidas da cidade. O espaço toca apenas músicas gospel e possui alas que separam homens e mulheres. >

A Renova-me FIT foi idealizada pelo médico e pastor Joelson Ribeiro e está localizada na Avenida Noide Cerqueira, ao lado da Igreja Renova-me. "Na Renova-me Fit, nossa missão vai além do treino: oferecemos um ambiente agradável, motivador e seguro! Centrado em princípios cristãos, onde cuidar do corpo é também um ato de santidade", diz trecho do anúncio publicado nas redes sociais do espaço. >

O objetivo do empreendimento é "ser maior rede de academias do Brasil baseada em valores como família, respeito, integridade, humildade, generosidade, crescimento e melhoria contínua". Os interessados podem treinar de segunda a sábado, com planos que variam entre R$ 119 e R$ 179,90 mensais.>

Além de ter alas separadas para homens e mulheres, a academia faz algumas recomendações quanto aos trajes esportivos. Leggins muito justas, shorts curtos ou colados, roupas com transparências e recortes exagerados devem ser evitados pelos fiéis. >

"A Renova-me FIT está surgindo com uma proposta diferente e inovadora. Acreditamos que é possível cuidar do corpo sem expor o que deve ser preservado. A prática de atividades físicas pode — e deve — ser feita com modéstia, respeito e sobriedade glorificando a Deus através do nosso corpo", diz trecho do comunicado. >