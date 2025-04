CUIDANDO DO CORPO E ESPÍRITO

Sem funk! Academia evangélica será inaugurada em Feira de Santana para fiéis

Novidade faz parte de projeto de igreja famosa na cidade

Ele explicou que muitas mulheres se incomodam em frequentar academias que tocam determinados estilos musicais, como o funk, com letras que geram constrangimento. "Por isso deve haver deboche e gozação?" questionou. O vereador ainda disse que as críticas que a iniciativa recebeu são intolerância religiosa.

As academias cristãs ganharam popularidade no Brasil no ano passado, tendo, em sua maioria, salas de oração, músicas gospel ao invés de seculares e o público costuma usar roupas que consideram mais "modestas". O objetivo é ter um espaço em que os cristãos possam cuidar do corpo e espírito. Uma das mais famosas é a "A Sou Mais Cristo", em Curitiba.