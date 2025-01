EM TRATAMENTO

Marido da cantora gospel Fernanda Brum revela luta contra leucemia: 'Meu chão desabou'

Pastor e músico Emerson Pinheiro contou como tem sido o tratamento contra a leucemia linfocítica crônica

O pastor Emerson Pinheiro, marido da cantora gospel Fernanda Brum, contou em um vídeo publicado no Instagram como tem sido o tratamento contra a leucemia linfocítica crônica, câncer que afeta os linfócitos, os chamados glóbulos brancos. >

'Em setembro de 2022, eu fui fazer um exame de rotina. Quando o médico que estava me acompanhando percebeu uma alteração nos meus linfócitos, falou: 'Emerson, seus linfócitos estão bem alterados. Você tem alguma inflamação, está sentindo alguma dor? Está com alguma íngua?', Eu falei: 'Não'. E ele falou: 'Então, vamos repetir esses exames’. Eu fui repetir os exames e os linfócitos vieram mais alterados ainda', contou no vídeo publicado nesta sexta-feira (24).>