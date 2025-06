TRAGÉDIA

Avião com mais de 240 pessoas a bordo cai na Índia

Voo, operado pela Air India, tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres

Um avião com 242 pessoas caiu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, no início da manhã desta quinta-feira (12), no horário de Brasília. >