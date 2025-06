MUNDO

Navio com cerca de 3 mil carros é abandonado no meio do Oceano Pacífico

Embarcação saiu do porto chinês de Yantai para o México

Millena Marques

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:17

Navio abandonado no Pacífico Crédito: Guarda Costeira dos Estados Unidos

Um navio que transportava cerca de 3 mil carros foi abandonado no meio do Oceano Pacífico após um incêndio na terça-feira (3). A embarcação com os veículos ia para o México. >

De acordo com informações da agências de notícias Bloomberg, divulgadas pelo jornal O Globo, a fumaça foi vista pela primeira vez saindo de um dos conveses do Morning Midas, que transportava cerca de 800 veículos elétricos (EVs), segundo aempresa que gerencia o navio, a Zodiac Maritime.>

A tripulação iniciou o protocolo de combate ao incêndio, mas as chamas não foram controladas. Os 22 tripulantes foram retirados da embarcação pela Guarda Costeira dos Estados Unidos.>