PRECAUÇÃO

Governo suspende produção de fábrica da Coca-Cola por suspeita de contaminação

Medida foi tomada de forma preventiva, em consonância com a empresa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu temporariamente as atividades de produção e envase da fábrica Solar, fabricante dos produtos da Coca-Cola no Brasil, localizada no Ceará. A medida foi tomada de forma preventiva, em consonância com a empresa, para apuração de um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção. >