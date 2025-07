ATAQUE

Homem é preso após esfaquear 11 pessoas em supermercado Walmart

Seis vítimas estavam em condições críticas e cinco em estado grave

Um homem foi preso após esfaquear 11 pessoas em um supermercado Walmart, no sábado (26), em Traverse City, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. >

Em uma publicação no X, a polícia de Michigan falou sobre a prisão do suspeito. "O Gabinete do Xerife do Condado de Grand Traverse está investigando um incidente de múltiplos esfaqueamentos no Walmart em Traverse City. O suspeito está preso, mas os detalhes são limitados neste momento". O homem foi identificado como Bradford James Gille, de 42 anos. >