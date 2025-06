MATO GROSSO

Engenheiro é suspeito de matar mulher e esfaquear a filha em casa

Ele teria tido "surto" em meio a crise de depressão

A vítima, a terapeuta Gleici Oliboni, de 42 anos, foi encontrada morta na cama do casal, com múltiplos golpes de faca no peito e no pescoço. A filha do casal, também atingida pelas facadas, foi levada para um hospital em Cuiabá. No local do crime, os investigadores encontraram marcas de sangue em vários cômodos e sinais de que a vítima teria resistido ao agressor. >