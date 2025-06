RECÔNCAVO

Fundador de imobiliária morre em acidente de carro na BR-101

Carro capotou, desceu ribanceira, e corpo foi encontrado a cerca de 8 metros do local

O fundador de uma imobiliária em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, morreu após um acidente de carro na BR-101, na madrugada desta terça-feira (24). Mario Sérgio Rocha de Assis, de 52 anos, perdeu o controle da direção e capotou o carro que dirigia na altura do Km 260, por volta das 4h.>

De acordo com o g1 de Feira de Santana e região, o automóvel desceu uma ribanceira com cerca de 200 metros de altura, o que dificultou a retirada do corpo, encontrado a oito metros de distância do local. O carro ficou destruído. >