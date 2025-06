CRIME

Homem é morto a facadas por adolescente dentro da própria casa em Jacobina

Vítima tentou fugir, mas acabou caindo e morrendo na calçada

Um homem identificado como Everton Jesus Rosário de Melo, de 35 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa em Jacobina, na Bahia, na manhã de terça-feira (24). O autor do crime, que foi preso em flagrante, é um adolescente de 16 anos. De acordo com informações iniciais, o menor aplicou vários golpes de faca na vítima enquanto estava em sua residência, no bairro de Lagoa Dourada. >

Depois de ser esfaqueado, Everton ainda tentou fugir do imóvel, mas caiu na calçada de casa com muitos ferimentos. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e explicou que equipes do 24º Batalhão (BPM) foram acionadas para verificar a ocorrência. Quando os policiais chegaram na cena do crime, entretanto, a vítima já estava sem sinais vitais. >