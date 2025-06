SAÚDE

Pacientes do SUS poderão realizar consultas, exames e cirurgias em hospitais privados, anuncia governo

Medida tem como foco áreas prioritárias, como oncologia e saúde da mulher

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão realizar consultas, exames e cirurgias em hospitais privados e filantrópicos que receberão créditos financeiros pela prestação do serviço, segundo o Governo Federal. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento especializado e reduzir a fila de espera na saúde. >

Como contrapartida ao atendimento prestado, esses estabelecimentos poderão usar esses créditos no valor de até R$ 2 bilhões/ano para quitar dívidas com a União ou débitos que estão para vencer. >

A medida do governo federal foi anunciada na terça-feira (24) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e integra um pacote de ações do programa Agora Tem Especialistas. A ação tem como estratégia central o uso de toda a estrutura de saúde do Brasil, pública e privada, para aumentar o número de atendimentos em todo o país e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A medida é viabilizada por uma Portaria Conjunta dos dois ministérios. >