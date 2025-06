JUSTIÇA

OAB proíbe inscrição de candidatos condenados por crimes raciais

Sem registro, bacharéis em direito ficam proibidos de exercer a advocacia

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou neste mês súmula que proíbe a inscrição na entidade de formados em direito que tenham sido condenados por racismo. A aprovação foi feita por aclamação, tendo como fundamento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). >