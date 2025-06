SAÚDE

Anvisa suspende lote de whey protein por presença de glúten; saiba qual

Ingrediente não foi mencionado no rótulo do produto

A medida foi adotada após análise que identificou, em laboratório, a presença de glúten, com detecção de trigo, centeio e cevada no produto, diferentemente do declarado no rótulo. A avaliação também identificou alegações não permitidas na rotulagem, levando informações enganosas ao consumidor. >