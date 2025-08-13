Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será vice

Posse será no dia 29 de setembro e mandato tem duração de dois anos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Yan Inácio

  • Agência Brasil

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:43

Fachin
Ministro Edson Fachin Crédito: Agência Brasil

O ministro Edson Fachin será o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos próximos dois anos. O magistrado foi eleito nesta quarta-feira (13) após votação simbólica no plenário da Corte. O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes. A posse será no dia 29 de setembro.

Vice-presidente, Fachin assume o cargo pelo critério de antiguidade. De acordo com regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo que ainda não presidiu a Corte. O novo presidente vai suceder a Luís Roberto Barroso, que completará o mandato de dois anos. Ao cumprimentar Fachin pela eleição, Barroso afirmou que o país tem sorte de ter o ministro na cadeira de presidente da Corte.

“Considero, pessoalmente e institucionalmente, que é uma sorte para o país poder, nesta atual conjuntura, ter uma pessoa com essa qualidade moral e intelectual conduzindo o tribunal. Receba meu abraço pessoal e de todos os colegas, desejando que seja muito feliz e abençoado nos próximos dois anos. É duro, mas é bom", afirmou.

Ministro Edson Fachin

Ministro Edson Fachin por Agência Brasil
Ministro Edson Fachin por Agência Brasil
Ministro Edson Fachin por Agência Brasil
Fachin por Agência Brasil
1 de 4
Ministro Edson Fachin por Agência Brasil

Em seguida, Fachin agradeceu a confiança depositada pelos colegas e disse que pretende fortalecer a colegialidade e o diálogo no STF. "Reitero a honra de integrar essa Corte. Recebo [a eleição] no sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir", declarou.

Moraes também parabenizou Fachin pela eleição. “Queria agradecer a solidariedade e confiança de todos os colegas e expressar minha grande honra e alegria de novamente poder ser o vice-presidente do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhei no Tribuna Superior Eleitoral", completou.

Quem é Edson Fachin?

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. O ministro nasceu em Rondinha (RS), mas fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Relator das ações penais da trama golpista, Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro foi empossado no cargo em março de 2017.Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, falecido em um acidente de avião naquele ano.

Antes de chegar ao STF, Moraes também ocupou diversos cargos no governo de São Paulo, onde foi secretário de Segurança Pública e de Transportes. Ele também foi ministro da Justiça no governo Temer.

Mais recentes

Imagem - Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em condomínio, e defesa deixa o caso

Hytalo Santos é alvo de busca e apreensão em condomínio, e defesa deixa o caso
Imagem - Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos do 8 de janeiro
Imagem - Prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing: 'Lastimável', diz Procon

Prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing: 'Lastimável', diz Procon

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta