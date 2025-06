MARCA FAMOSA

Anvisa determina recolhimento de whey protein após encontrar bactéria que pode causar intoxicação

Lote de produto da Piracanjuba apresentou resultado insatisfatório no ensaio de contagem de Staphylococcus aureus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 23224 do produto Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó, sabor chocolate, da marca Piracanjuba. >

De acordo com a agência, o lote apresentou resultado insatisfatório no ensaio de contagem de Staphylococcus aureus, em laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. A decisão do recolhimento foi publicada na quinta-feira (7). >