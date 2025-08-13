SÃO PAULO

Padre suspeito de agredir fiel idosa é afastado e vai responder por lesão corporal

Caso aconteceu na última quinta-feira (7) durante um suposto ato de exorcismo

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:18

O padre João José Bezerra Crédito: Reprodução

O padre João José Bezerra, suspeito de agredir uma idosa de 62 anos durante um suposto exorcismo em uma igreja de São Manuel, no interior de São Paulo, vai responder por lesão corporal. O caso aconteceu na última quinta-feira (7), e o sacerdote já foi ouvido pela polícia. O conteúdo do depoimento, no entanto, não foi revelado.

A Arquidiocese de Botucatu (SP) afastou o sacerdote e instaurou um procedimento interno, além de estar ajudando a vítima com despesas médicas. A entidade também afirmou que não possui nenhum sacerdote designado como exorcista e que, pela norma da Igreja, o exercício desse ofício só pode ser autorizado pelo bispo diocesano. As informações são da TV Tem.

Na delegacia, foi lavrado um termo circunstanciado, que agora é de responsabilidade da Justiça.

O padre, que também é lutador de jiu-jítsu, foi acusado de agredir a vítima com chutes e socos durante uma missa na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, durante um suposto ato de exorcismo. Segundo boletim de ocorrência, o sacerdote era convidado da igreja, alegando ser exorcista. Durante a missa, houve um momento de apresentação do Santíssimo, quando a mulher repousou no chão diante da santidade.