Padre acusado de agressão em exorcismo é vice-campeão de jiu-jitsu

O padre João José Bezerra foi acusado de ter agredido uma mulher de 62 anos durante um suposto exorcismo no interior de São Paulo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:08

O padre João José Bezerra, acusado de agredir uma mulher de 62 anos durante um suposto exorcismo, realizado na última quinta-feira (7/8), na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, no interior de São Paulo, é praticante de artes marciais e já foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu.