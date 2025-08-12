Padre acusado de agressão em exorcismo é vice-campeão de jiu-jitsu

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:08
O padre João José Bezerra, acusado de agredir uma mulher de 62 anos durante um suposto exorcismo, realizado na última quinta-feira (7/8), na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, no interior de São Paulo, é praticante de artes marciais e já foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu.
O religioso visitou um projeto de artes marciais da Prefeitura de Cerqueira César, cidade da região, em dezembro de 2023. Segundo a administração municipal, ele foi vice-campeão mundial na faixa marrom master 3, categoria até 88 quilos. Como reconhecimento pela conquista no mundial, João Bezerra foi graduado na faixa preta — ocasião em que se tornou o primeiro padre faixa preta do Brasil.