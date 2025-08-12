Acesse sua conta
Delegada esposa de empresário que matou gari será investigada

Arma usada no crime pertence à agente de segurança

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:40

Ana Paula Balbino Nogueira
Ana Paula Balbino Nogueira Crédito: Reprodução

A delegada Ana Paula Balbino Nogueira vai ser investigada pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais por ter tido a arma usada em um crime em Belo Horizonte. Ana Paula é esposa do empresário René da Silva Nogueira Júnior, 47, preso acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, durante uma briga no trânsito.

Preso horas após o crime, René admitiu que a arma que usava era da esposa. A conduta da delegada vai ser alvo de procedimento disciplinar da Corregedoria, além da investigação policial, que deve apontar se houve omissão de cautela por parte dela.

Em nota, a Corregedoria diz que investigará "com rigor e transparência" todas as circunstâncias do caso e o envolvimento da delegada. A corporação se solidarizou com a família da vítima e disse que tem compromisso com a legalidade e "elucidação completa" do ocorrido.

Laudemir foi baleado e morto durante uma confusão de trânsito na manhã de ontem. Ele atuava na coleta de lixo quando René se aproximou dirigente um carro elétrico da BYD e pediu que o caminhão fosse retirado para ele passar. A motorista do caminhão, colega de Laudemir, alegou que havia espaço para o carro passar, o que irritou René.

Houve briga e segundo testemunhas René ameaçou a motorista. Ele então teria efetuado os disparos, que atingiram Laudemir. O gari tentava apartar a confusão.

Depois de atirar, o empresário fugiu, mas foi preso horas depois em uma academia de luxo. Já Laudemir foi socorrido pelo Samu para um hospital da região, onde teve a morte confirmada.

O boletim de ocorrência registra que René manejou a arma na frente da equipe de coleta, depois de deixar o carregador cair e recolocá-lo. Ele negou o crime, mas foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

