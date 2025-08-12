Empresário marido de delegada mata gari em briga de trânsito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:46
Um gari de 44 anos foi morto a tiros durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte (MG), na segunda-feira (21). Laudemir de Souza Fernandes estava trabalhando na coleta de lixo quando foi assassinado.
O criminoso foi identificado como René da Silva Nogueira Junior, que foi preso horas depois do crime em uma academia. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais e teria usado a arma dela no crime.
Segundo a polícia, René dirigia um carro elétrico da BYD quando pediu que o caminhão de lixo fosse retirado da via para ele passar. A funcionária que dirigia o caminhão afirmou que havia espaço para ele passar, o que irritou o empresário.
Nervoso, René ameaçou a motorista e outros garis tentaram intervir, momento em que Laudemir foi baleado.
Empresário mata gari em briga de trânsito
"O condutor falou com ela: 'se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?' Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro", disse ao portal G1 o sargento da Polícia Militar, Thiago Ribeiro.
Ferido, Laudemir ainda chegou a ser levado para um hospital, onde teve a morte confirmada. O empresário René fugiu do local, mas foi identificado com ajuda de câmeras de segurança do local.
Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, Laudemir prestava serviço através de uma empresa terceirizada. A família está recebendo todo apoio, acrescenta a gestão municipal.
Suspeito usou arma da esposa
René foi localizado em uma academia na bairro Estoril pela polícia, quando foi preso em flagrante depois de um cerco. Ele negou o crime em depoimento.
No boletim de ocorrência, ele informou que a arma que estava com ele é da esposa.
O suspeito é casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira. Ela foi encaminhada na noite de ontem para a Corregedoria da Polícia Civil por conta de uma investigação que vai apurar se houve omissão de cautela da delegada, com um descuido da arma.