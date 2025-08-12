BELO HORIZONTE

Empresário marido de delegada mata gari em briga de trânsito

Ele foi preso horas depois dentro de academia

Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:46

René da Silva Nogueira Júnior e Laudemir de Souza Fernandes Crédito: Reprodução

Um gari de 44 anos foi morto a tiros durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte (MG), na segunda-feira (21). Laudemir de Souza Fernandes estava trabalhando na coleta de lixo quando foi assassinado.

O criminoso foi identificado como René da Silva Nogueira Junior, que foi preso horas depois do crime em uma academia. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais e teria usado a arma dela no crime.

Segundo a polícia, René dirigia um carro elétrico da BYD quando pediu que o caminhão de lixo fosse retirado da via para ele passar. A funcionária que dirigia o caminhão afirmou que havia espaço para ele passar, o que irritou o empresário.

Nervoso, René ameaçou a motorista e outros garis tentaram intervir, momento em que Laudemir foi baleado.

"O condutor falou com ela: 'se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?' Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro", disse ao portal G1 o sargento da Polícia Militar, Thiago Ribeiro.

Ferido, Laudemir ainda chegou a ser levado para um hospital, onde teve a morte confirmada. O empresário René fugiu do local, mas foi identificado com ajuda de câmeras de segurança do local.

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, Laudemir prestava serviço através de uma empresa terceirizada. A família está recebendo todo apoio, acrescenta a gestão municipal.

Suspeito usou arma da esposa

René foi localizado em uma academia na bairro Estoril pela polícia, quando foi preso em flagrante depois de um cerco. Ele negou o crime em depoimento.

No boletim de ocorrência, ele informou que a arma que estava com ele é da esposa.