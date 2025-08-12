Acesse sua conta
Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos

Acidente aconteceu em área onde material é separado para transporte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:57

Imagens mostram empresa Enaex, em Curitiba
Imagens mostram empresa Enaex, em Curitiba Crédito: Bombeiros do Paraná

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na Grande Curitiba, deixou mortos e desaparecidos nesta terça-feira (12).

Até agora, as informações são de nove desaparecidos, segundo a empresa Enaex Brasil, sendo seis homens e três mulheres. Outras sete pessoas ficaram feridas. Não há confirmação oficial do número de mortos.

O acidente aconteceu em uma área onde os explosivos eram preparados para o transporte. A explosão foi registrada pouco antes das 6h.

O ruído do momento da explosão foi captado pelas câmeras de segurança de casas na região. Moradores se assustaram com o barulho. Focos de incêndio foram controlados pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com reportagem do RPC, a empresa tem funcionamento 24 horas e por isso havia gente trabalhando tão cedo. Não se sabe o que causou o acidente.

A Enaex Brasil lamentou o acidente em nota e disse que está prestando suporte às famílias das vítimas. Ao todo, a fábrica tem 1,3 mil colaboradores e terceirizados. "A empresa tem a vida como seu valor primordial e é reconhecida internacionalmente por suas práticas de segurança na fabricação de explosivos civis, com procedimentos que vão além das exigências regulatórias. A empresa atua na execução de um plano de contingência baseado em assegurar o devido atendimento às vítimas e seus familiares, para os quais expressamos nossos sinceros sentimentos, e prestamos solidariedade a todos os envolvidos nesta tragédia", diz nota. 

