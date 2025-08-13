Acesse sua conta
Bispo que viralizou volta a aparecer de calcinha e peruca em novo vídeo

Líder religioso disse que usava as vestimentas para fazer uma "investigação"

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:14

Novo vídeo viralizou nas redes sociais
Novo vídeo viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Rede sociais

O bispo Eduardo Costa, que assumiu ser o homem usando calcinha e peruca loira em vídeo gravado em Goiânia, Goiás, que viralizou nas redes sociais, voltou a aparecer em um novo vídeo viral. Nas imagens, ele aparece à noite com as mesmas vestes em uma esquina da cidade, próximo a um carro.

O primeiro vídeo foi gravado na noite do último domingo (10), em uma rua do bairro Setor Urias Magalhães, na capital goiana, segundo o PortalLeoDias. As imagens foram publicadas pelo perfil Goiânia Mil Graus, no Instagram, na segunda-feira (11). A conta também divulgou uma mensagem da pessoa que fez as gravações.

Segundo a pessoa, o bispo foi visto pelo menos três vezes no mesmo local. "Ele usa o carro da mulher dele, é casado, é pastor, bispo, dá palestra, tem vídeo no YouTube, e usa o nome de Deus", falou a pessoa que gravou o vídeo, sem ser identificada.

Leia mais

Imagem - Bispo é flagrado de calcinha e peruca loira em frente a bar

Bispo é flagrado de calcinha e peruca loira em frente a bar

Entenda o caso

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o bispo falou, ao lado da esposa, sobre o flagra. Segundo ele, tudo aconteceu por uma escolha errada de vestimentas durante uma investigação pessoal.

"Estamos aqui para trazer a nossa versão diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e, de uma forma errada, acabei colocando a peruca, um short e realmente me vesti de uma forma errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, que eu não sei quem é, que eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ele filmou o momento em que eu saio do carro, que eu fico aguardando e observando para ver se eu consigo localizar o endereço", explicou.

Ainda segundo o bispo, a pessoa que gravou as imagens teria tentado extorqui-lo para não divulgar as imagens. "Infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem e, no dia de hoje pela manhã, logo cedo, tentou extorquir a minha pessoa, tentando falar com minha esposa, para poder cobrar um valor. E que eu teria até o meio dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais", disse.

Ele acrescentou, ainda, que conversou com a esposa, que ela sabia da investigação, só não sabia alguns detalhes de como ele estaria fazendo e, juntos, decidiram não pagar o valor exigido.

