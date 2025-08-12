Acesse sua conta
Bispo é flagrado de calcinha e peruca loira em frente a bar

Segundo o bispo Eduardo Costa, ele estava fazendo uma investigação pessoal quando foi filmado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:51

Bispo é flagrado de peruca e calcinha em frente a bar e vídeo viraliza na internet
Bispo é flagrado de peruca e calcinha em frente a bar e vídeo viraliza na internet Crédito: Reprodução

Uma cena inusitada protagonizada por um líder religioso em Goiânia, capital do estado de Goiás, viralizou nas redes sociais. Um vídeo flagrou o bispo Eduardo Costa usando calsinha e uma peruca loira enquanto caminhava próximo a um bar da cidade.

O vídeo foi publicado pelo perfil Goiânia Mil Graus, no Instagram, na segunda-feira (11). O perfil também divulgou uma mensagem da pessoa que fez a gravação das imagens. Segundo a pessoa, o bispo foi visto pelo menos três vezes no mesmo local. "Ele usa o carro da mulher dele, é casado, é pastor, bispo, dá palestra, tem vídeo no YouTube, e usa o nome de Deus", falou a fonte que gravou o vídeo, sem ser identificada.

Nos comentários, muitas pessoas fizeram piada com a situação e outras criticaram a postura do líder religioso. "Assim como ele, tem vários. Vão a frente de igrejas e falam de família, falam de pecados e de homossexualidade. Mas por trás, apronta muito", escreveu uma seguidora. "Poderia ter colocado ao menos uma saia, né", brincou outro.

Investigação

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o bispo falou, ao lado da esposa, sobre o flagra. Segundo ele, tudo aconteceu por uma escolha errada de vestimentas durante uma investigação pessoal.

"Estamos aqui para trazer a nossa versão diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e, de uma forma errada, acabei colocando a peruca, um short e realmente me vesti de uma forma errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, que eu não sei quem é, que eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ele filmou o momento em que eu saio do carro, que eu fico aguardando e observando para ver se eu consigo localizar o endereço", explicou.

Ainda segundo o bispo, a pessoa que gravou as imagens teria tentado extorqui-lo para não divulgar as imagens. "Infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem e, no dia de hoje pela manhã, logo cedo, tentou extorquir a minha pessoa, tentando falar com minha esposa, para poder cobrar um valor. E que eu teria até o meio dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais", disse.

Ele acrescentou, ainda, que conversou com a esposa, que ela sabia da investigação, só não sabia alguns detalhes de como ele estaria fazendo e, juntos, decidiram não pagar o valor exigido.

