Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Valorize quem te acolhe sem exigir nada em troca

Fernanda Varela

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Cão, número 18 do baralho cigano, traz uma quarta-feira marcada por vínculos verdadeiros e pela força das relações de confiança. Ela representa amizade, parceria e proteção, lembrando que o afeto sincero é uma das maiores formas de segurança emocional.

O Cão fala sobre estar ao lado de quem realmente importa e reconhecer quem está ao seu lado de forma leal. É um dia bom para fortalecer laços, pedir ajuda se for preciso e também oferecer apoio a quem você ama. No trabalho, indica cooperação, companheirismo e respeito mútuo.

No amor, o Cão anuncia estabilidade e gestos que demonstram compromisso. Casais se fortalecem e quem está só pode se aproximar de alguém que transmite confiança e paz.

Espiritualmente, essa carta é um lembrete de que a fé também é um tipo de amizade com o divino: quanto mais sincera, mais protetora.