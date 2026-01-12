Após estudo com mais de 30 mil casais, veja as 6 frases mais ditas nos relacionamentos mais duradouros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:00
Manter uma relação saudável exige mais do que sentimentos positivos. Casais emocionalmente satisfeitos desenvolvem, com o tempo, uma comunicação mais consciente, capaz de lidar tanto com momentos leves quanto com conversas difíceis, sem transformar discordâncias em conflitos desgastantes.
De acordo com especialistas citados pela reportagem, certos casais repetem algumas frases específicas porque elas ajudam a criar segurança emocional, reforçam o respeito mútuo e facilitam a resolução de problemas sem rupturas desnecessárias.
Essa frase funciona como um aviso cuidadoso antes de iniciar um assunto delicado. Ela mostra respeito ao preparar o parceiro emocionalmente para o que será dito. Esse tipo de abordagem reduz reações defensivas e abre espaço para uma conversa mais honesta e equilibrada.
Casais felizes entendem que pedir apoio não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração clara de confiança e intimidade emocional. Ao verbalizar essa necessidade, o parceiro se sente incluído e valorizado no enfrentamento das dificuldades.
Validar o sentimento do outro ajuda a diminuir tensões. Essa frase não significa concordar, mas reconhecer a emoção envolvida.Quando alguém se sente compreendido, o diálogo tende a ser mais calmo e produtivo.
Demonstrar abertura para o ponto de vista do parceiro indica maturidade emocional. Essa frase mostra disposição para aprender.
Ela ajuda a evitar disputas de ego e favorece soluções mais equilibradas.
Pedir desculpas de forma sincera é essencial para reparar falhas. Assumir responsabilidade evita o acúmulo de ressentimentos. Segundo especialistas, essa atitude fortalece a confiança no relacionamento.
Essa frase reforça a ideia de parceria. O problema deixa de ser uma disputa e passa a ser um desafio compartilhado.
A busca conjunta por soluções fortalece o vínculo ao longo do tempo.