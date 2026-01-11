EMPREGO

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Há vagas em diversas cidades do estado

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08:54

Vagas de emprego para a Sesab Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GOVBA

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicou uma nova convocação do Processo Seletivo Simplificado REDA 001/2025, chamando 541 profissionais para atuar no reforço da assistência à saúde em diferentes regiões do estado.

Os convocados devem enviar a documentação exigida entre os dias 13 e 22 de janeiro, conforme as orientações disponíveis no site oficial da Sesab. O não cumprimento do prazo pode resultar na perda da vaga.

As informações completas e os formulários necessários estão disponíveis na aba “Processos Seletivos”, acessível por meio do banner na página inicial do site da secretaria.

A Sesab informa ainda que a comunicação oficial com os candidatos será feita exclusivamente pelo e-mail institucional cpm.reda@saude.ba.gov.br, da Coordenação de Provimento e Movimentação da Superintendência de Recursos Humanos da Saúde.

A secretaria reforça que não há cobrança de taxas em nenhuma etapa do processo seletivo e orienta os convocados a ficarem atentos a possíveis tentativas de fraude.