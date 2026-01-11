Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Há vagas em diversas cidades do estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08:54

Vagas de emprego para a Sesab
Vagas de emprego para a Sesab Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GOVBA

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicou uma nova convocação do Processo Seletivo Simplificado REDA 001/2025, chamando 541 profissionais para atuar no reforço da assistência à saúde em diferentes regiões do estado.

Os convocados devem enviar a documentação exigida entre os dias 13 e 22 de janeiro, conforme as orientações disponíveis no site oficial da Sesab. O não cumprimento do prazo pode resultar na perda da vaga.

As informações completas e os formulários necessários estão disponíveis na aba “Processos Seletivos”, acessível por meio do banner na página inicial do site da secretaria.

A Sesab informa ainda que a comunicação oficial com os candidatos será feita exclusivamente pelo e-mail institucional cpm.reda@saude.ba.gov.br, da Coordenação de Provimento e Movimentação da Superintendência de Recursos Humanos da Saúde.

A secretaria reforça que não há cobrança de taxas em nenhuma etapa do processo seletivo e orienta os convocados a ficarem atentos a possíveis tentativas de fraude.

Detalhes do processo seletivo da Sesab

Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
1 de 4
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução

Tags:

Processo Seletivo

Mais recentes

Imagem - Cinco apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam até R$ 17 mil; veja cidades

Cinco apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam até R$ 17 mil; veja cidades
Imagem - Salvador registra cerca de 80 casos de afogamento nas praias neste ano

Salvador registra cerca de 80 casos de afogamento nas praias neste ano
Imagem - Motorista morre ao ser atropelado por carreta dentro de fábrica em Feira de Santana

Motorista morre ao ser atropelado por carreta dentro de fábrica em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa