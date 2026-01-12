Rico Melquiades revela plano de cirurgia radical para diminuir a própria altura: 'Serrar os ossos da perna'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:31
Rico Melquiades deixou os seguidores chocados ao revelar, sem rodeios, sobre mais uma mudança radical que quer fazer no próprio corpo. O influenciador, que já passou por diversas cirurgias plásticas, disse que seus próximos planos incluem um procedimento para 'serrar os ossos da perna' e diminuir sua altura.
Em um story no Instagram, o campeão de 'A Fazenda 13' compartilhou uma pergunta enviada para um contato no Whatsapp: "Doutor, será que a gente conseguia serrar os ossos da minha perna pra eu diminuir uns 4 cm?". Ele ainda afirmou na publicação: "Minha próxima".
Rico Melquiades revelou plano de cirurgia extrema
Na sequência, Rico negou que a ideia seja uma brincadeira. Ele confirmou que o plano é real, e reiterou que quer passar pelo procedimento ainda em 2026.
"A minha próxima cirurgia esse ano é diminuir a minha altura. Eu tô procurando um profissional que faça esse tipo de cirurgia, que é serrar os ossos das minhas pernas e diminuir 4 cm. Eu me acho muito alto, então tenho essa vontade", disse o influenciador, que tem 1,88m de altura atualmente.
Antes e depois de Rico Melquiades
Rico, inclusive, não esconde seu longo histórico com cirurgias plásticas. Aos 31 anos, o criador de conteúdo já passou por pelo menos 11 procedimentos do tipo, no rosto e no corpo. Entre eles, rinoplastia, lipoaspiração, enxertos no bumbum e nas coxas, harmonização peniana, além de diversas intervenções faciais.