Rico Melquiades revela plano de cirurgia radical para diminuir a própria altura: 'Serrar os ossos da perna'

Influenciador disse que pretende reduzir cerca de 4 cm ainda este ano

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:31

Rico Melquiades
Rico Melquiades Crédito: Reprodução/Instagram

Rico Melquiades deixou os seguidores chocados ao revelar, sem rodeios, sobre mais uma mudança radical que quer fazer no próprio corpo. O influenciador, que já passou por diversas cirurgias plásticas, disse que seus próximos planos incluem um procedimento para 'serrar os ossos da perna' e diminuir sua altura.

Em um story no Instagram, o campeão de 'A Fazenda 13' compartilhou uma pergunta enviada para um contato no Whatsapp: "Doutor, será que a gente conseguia serrar os ossos da minha perna pra eu diminuir uns 4 cm?". Ele ainda afirmou na publicação: "Minha próxima".

Na sequência, Rico negou que a ideia seja uma brincadeira. Ele confirmou que o plano é real, e reiterou que quer passar pelo procedimento ainda em 2026.

"A minha próxima cirurgia esse ano é diminuir a minha altura. Eu tô procurando um profissional que faça esse tipo de cirurgia, que é serrar os ossos das minhas pernas e diminuir 4 cm. Eu me acho muito alto, então tenho essa vontade", disse o influenciador, que tem 1,88m de altura atualmente.

Rico, inclusive, não esconde seu longo histórico com cirurgias plásticas. Aos 31 anos, o criador de conteúdo já passou por pelo menos 11 procedimentos do tipo, no rosto e no corpo. Entre eles, rinoplastia, lipoaspiração, enxertos no bumbum e nas coxas, harmonização peniana, além de diversas intervenções faciais.

Tags:

Cirurgia Plástica Cirurgia Cirurgias Plásticas Rico Melquiades Famosos A Fazenda Ex-a Fazenda Altura

