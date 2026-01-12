Acesse sua conta
BBB 26: saiba o horário em que os Veteranos e os Camarotes que vão entrar no reality serão anunciados

Famosos e ex-BBBs serão anunciados nesta segunda-feira (12)

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:48

A casa do 'BBB 26'
A casa do 'BBB 26' Crédito: TV Globo/Divulgação

Os participantes que vão representar o grupo Pipoca no Big Brother Brasil 26 já foram definidos. Os dez participantes foram escolhidos a partir de uma votação aberta ao público, que escolheu uma mulher e um homem das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Agora, falta descobrir quem serão os integrantes Camarotes e Veteranos para o início oficial do reality show.

Os dois grupos, compostos por celebridades e ex-BBBs, respectivamente, serão anunciados nesta segunda-feira (12). O primeiro nome convidado para a nova edição do programa será descoberto a partir das 19h, durante os intervalos da nova novela da TV Globo, Coração Acelerado. A informação é do jornal Extra. Vale lembrar que uma suposta lista vazada teria adiantado o nome dos Veteranos que estarão no confinamento.

Ex-BBBs cotados para participar do grupo dos Veteranos no BBB 26

Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução

A estreia da atração também será nesta segunda, após a novela "Três Graças". De acordo com a grade de programação da TV Globo, o reality está marcado para começar às 22h25, ao vivo. Tadeu Schmidt segue na apresentação do BBB, pelo 5º ano consecutivo.

Que horas passa o BBB 26?

Os horários variam de acordo com o dia em que o reality show vai ao ar. Segundas, terças, quintas e sextas-feiras e aos sábados, o programa começa por volta de 22h25. Na quarta-feira, por conta do futebol, o BBB passa mais tarde, às 23h30. No domingo, Tadeu Schmidt entra ao vivo às 23h.

Pipocas são escolhidos para participar do BBB 26

Casa de Vidro Centro-Oeste por Divulgação

Onde assistir ao BBB 26?

O programa vai ao ar todos os dias na TV Globo. De segunda a sábado, é depois da novela das 21h, Três Graças. Já aos domingos, o reality começa após o Fantástico. Mas também é possível acompanhar o que acontece na casa 24 horas por dia, ao vivo, ao assinar o Globoplay.

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Christiane Torloni por Reprodução

Tags: Bbb tv Globo Globo Globoplay Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Pipoca Camarote Veteranos

