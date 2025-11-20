Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 00:30
A quinta-feira (20 de novembro) vem carregada de intuição e clareza espiritual. Os anjos da guarda trazem confirmação para uma dúvida que vem tirando o seu sono, um sentimento, uma escolha ou um passo importante que você tem adiado por medo. Hoje, o universo diz “sim”. É tempo de confiar na própria percepção e seguir em frente, mesmo sem saber exatamente onde o caminho vai dar. A fé é a bússola que te guiará até o destino certo.
Leão
Você tem questionado se está no rumo certo, e a resposta chega como um sinal de alívio. Sim, continue. O esforço não foi em vão, e o que parecia distante começa a se aproximar. Confie no tempo e mantenha a cabeça erguida: o universo está te ouvindo.
Libra
O coração anda dividido, mas a resposta que você procura está mais próxima do que imagina. O “sim” do dia vem para te encorajar a escolher com o coração, não com o medo. O equilíbrio volta quando você para de duvidar de si mesmo.
Peixes
Você pediu um sinal, e ele chega hoje. Seja no amor, no trabalho ou em uma decisão pessoal, a resposta é sim. O anjo da guarda confirma que o caminho está abençoado. Agora, o desafio é acreditar e dar o primeiro passo sem olhar para trás.
Mensagem do dia: “O universo já te respondeu. O que falta agora é você aceitar o sim e seguir com fé.”