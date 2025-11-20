Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

A indecisão se dissolve, e a resposta que o coração tanto buscava finalmente se revela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A quinta-feira (20 de novembro) vem carregada de intuição e clareza espiritual. Os anjos da guarda trazem confirmação para uma dúvida que vem tirando o seu sono, um sentimento, uma escolha ou um passo importante que você tem adiado por medo. Hoje, o universo diz “sim”. É tempo de confiar na própria percepção e seguir em frente, mesmo sem saber exatamente onde o caminho vai dar. A fé é a bússola que te guiará até o destino certo.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Leão

Você tem questionado se está no rumo certo, e a resposta chega como um sinal de alívio. Sim, continue. O esforço não foi em vão, e o que parecia distante começa a se aproximar. Confie no tempo e mantenha a cabeça erguida: o universo está te ouvindo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Libra

O coração anda dividido, mas a resposta que você procura está mais próxima do que imagina. O “sim” do dia vem para te encorajar a escolher com o coração, não com o medo. O equilíbrio volta quando você para de duvidar de si mesmo.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Peixes

Você pediu um sinal, e ele chega hoje. Seja no amor, no trabalho ou em uma decisão pessoal, a resposta é sim. O anjo da guarda confirma que o caminho está abençoado. Agora, o desafio é acreditar e dar o primeiro passo sem olhar para trás.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Mensagem do dia: “O universo já te respondeu. O que falta agora é você aceitar o sim e seguir com fé.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera
Imagem - Enquete ‘A Fazenda 17’: Wallas, Duda e Maria estão na Roça; vote em quem deve ficar

Enquete ‘A Fazenda 17’: Wallas, Duda e Maria estão na Roça; vote em quem deve ficar

MAIS LIDAS

Imagem - Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)
01

Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
03

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
04

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo