Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa autoriza Embrapa a iniciar pesquisas com cannabis

Permissão é exclusiva para estudos e surge após liberação de mais de R$ 13 milhões para pesquisas com canabidio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:51

A partir de 19 de novembro, deputados franceses irão examinar o novo projecto-lei sobre a reforma da justiça quanto ao uso de cannabis. Em pauta: a criação de uma multa fixa de 200 euros em casos de consumo.
Cannabis Crédito: Arquivo

A Embrapa recebeu, nesta quarta-feira (19), uma autorização excepcional da Anvisa que permitirá à instituição investigar o cultivo de cannabis em ambiente controlado. O aval tem caráter exclusivamente científico e não concede qualquer possibilidade de venda de produtos derivados.

Antes que os estudos comecem, toda a estrutura da Embrapa será vistoriada pela própria agência reguladora, que também acompanhará o andamento das pesquisas. O órgão exige protocolos específicos de segurança e poderá solicitar ajustes a qualquer momento. Pela regulamentação, nada do que for produzido poderá ser comercializado, e o material vegetal que não tiver potencial de propagação só poderá ser repassado a outras instituições de pesquisa previamente habilitadas.

Segundo o G1, a Embrapa pretende atuar em três linhas principais: conservação e caracterização de germoplasma, definição de bases científicas e tecnológicas para uso medicinal da cannabis, e pré-melhoramento do cânhamo voltado à produção de fibras e sementes. A instituição justificou o pedido citando o avanço do interesse global pela planta e sua relevância econômica, social, ambiental e terapêutica. Também afirmou estar preparada para atender integralmente às exigências da Anvisa.

A decisão ocorre em um momento em que pesquisas nacionais ganham impulso. Recentemente, foram liberados mais de R$ 13 milhões pela Finep para financiar estudos sobre canabidiol conduzidos pela Embrapa e parceiros. 

Leia mais

Imagem - Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais

Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais

Imagem - Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador

Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador

Imagem - Bahia promulga lei que garante fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis

Bahia promulga lei que garante fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis

A cannabis inclui espécies como a Cannabis sativa, mais conhecida por sua associação com a maconha. Compostos derivados da planta - entre eles o canabidiol (CBD) - já são utilizados no enfrentamento de epilepsia refratária, dor crônica, ansiedade, Alzheimer e Parkinson. Em 2024, o Superior Tribunal de Justiça confirmou que empresas podem obter autorização sanitária para importar sementes e cultivar cannabis sativa para fins medicinais, farmacêuticos ou industriais, enquanto o governo federal ainda trabalha na finalização das normas que devem regulamentar esse processo.

Tags:

Cannabis

Mais recentes

Imagem - Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF
Imagem - Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia
Imagem - Idoso morre ao cair de prédio enquanto colocava enfeites de Natal na varanda

Idoso morre ao cair de prédio enquanto colocava enfeites de Natal na varanda

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Imagem - Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia
02

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
04

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha