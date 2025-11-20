CIÊNCIA

Anvisa autoriza Embrapa a iniciar pesquisas com cannabis

Permissão é exclusiva para estudos e surge após liberação de mais de R$ 13 milhões para pesquisas com canabidio

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:51

Cannabis Crédito: Arquivo

A Embrapa recebeu, nesta quarta-feira (19), uma autorização excepcional da Anvisa que permitirá à instituição investigar o cultivo de cannabis em ambiente controlado. O aval tem caráter exclusivamente científico e não concede qualquer possibilidade de venda de produtos derivados.

Antes que os estudos comecem, toda a estrutura da Embrapa será vistoriada pela própria agência reguladora, que também acompanhará o andamento das pesquisas. O órgão exige protocolos específicos de segurança e poderá solicitar ajustes a qualquer momento. Pela regulamentação, nada do que for produzido poderá ser comercializado, e o material vegetal que não tiver potencial de propagação só poderá ser repassado a outras instituições de pesquisa previamente habilitadas.

Segundo o G1, a Embrapa pretende atuar em três linhas principais: conservação e caracterização de germoplasma, definição de bases científicas e tecnológicas para uso medicinal da cannabis, e pré-melhoramento do cânhamo voltado à produção de fibras e sementes. A instituição justificou o pedido citando o avanço do interesse global pela planta e sua relevância econômica, social, ambiental e terapêutica. Também afirmou estar preparada para atender integralmente às exigências da Anvisa.

A decisão ocorre em um momento em que pesquisas nacionais ganham impulso. Recentemente, foram liberados mais de R$ 13 milhões pela Finep para financiar estudos sobre canabidiol conduzidos pela Embrapa e parceiros.