"BESSIAS"

Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

Advogado-geral da União foi citado em áudio com diálogo entre Lula e Dilma vazado na Operação Lava Jato em 2016

Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:16

Jorge Messias Crédito: Agência Brasil

O advogado-geral da União Jorge Messias foi indicado nesta quinta-feira (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Messias é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor pela mesma universidade, onde lecionou como professor visitante.

Advogado-Geral da União desde fevereiro de 2023, Messias ocupou cargos de confiança em governos de Dilma e Lula. Ele foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Messias é membro da Igreja Batista e representa um elo de ligação entre o governo petista e o segmento evangélico, cujo eleitorado costuma ter resistência ao PT. Ele foi o único representante do governo presente na Marcha para Jesus, principal evento evangélico realizado no Brasil, que contou com a presença de lideranças direitistas, como como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O advogado-geral da União foi citado em um áudio vazado nas investigações da Operação Lava Jato, em 2016, quando o então juiz Sérgio Moro derrubou o sigilo telefônico de uma ligação de Dilma e Lula. Na conversa, a então presidente discutia sobre o termo de posse para Lula assumir a Casa Civil. A má qualidade do áudio fez com que o nome do indicado ao STF, falado por Dilma, soasse como “Bessias”.

Confira o diálogo:

Dilma: Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel, para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?

Lula: Uhum, tá bom, tá bom.

Dilma: Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí.

Lula: Tá bom, eu tô aqui, eu fico aguardando.

Dilma: Tá?

Lula: Tá bom.

Dilma: Tchau.