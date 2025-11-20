Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

Advogado-geral da União foi citado em áudio com diálogo entre Lula e Dilma vazado na Operação Lava Jato em 2016

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:16

Jorge Messias
Jorge Messias Crédito: Agência Brasil

O advogado-geral da União Jorge Messias foi indicado nesta quinta-feira (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Messias é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor pela mesma universidade, onde lecionou como professor visitante.

Advogado-Geral da União desde fevereiro de 2023, Messias ocupou cargos de confiança em governos de Dilma e Lula. Ele foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Jorge Messias é indicado ao STF

Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert
Messias assume vaga deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A indicação de Messias ainda depende de aprovação no Senado por Agência Brasil
Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, o que o coloca numa carreira longa na advocacia pública por Divulgação
Pernambucano, Messias se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Agência Brasil
Ele também é visto como um homem de fé: a Assembleia de Deus de Madureira declarou apoio à sua indicação para o STF, elogiando seu caráter religioso por Divulgação
Envolvido em polêmica de áudio de Dilma em 2016, Jorge Messias ficou conhecido como “Bessias”, mas sempre negou participação em qualquer irregularidade por Renato Menezes/Ascom/AGU
1 de 7
Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado por Lula para o STF por Ricardo Stuckert

Messias é membro da Igreja Batista e representa um elo de ligação entre o governo petista e o segmento evangélico, cujo eleitorado costuma ter resistência ao PT. Ele foi o único representante do governo presente na Marcha para Jesus, principal evento evangélico realizado no Brasil, que contou com a presença de lideranças direitistas, como como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O advogado-geral da União foi citado em um áudio vazado nas investigações da Operação Lava Jato, em 2016, quando o então juiz Sérgio Moro derrubou o sigilo telefônico de uma ligação de Dilma e Lula. Na conversa, a então presidente discutia sobre o termo de posse para Lula assumir a Casa Civil. A má qualidade do áudio fez com que o nome do indicado ao STF, falado por Dilma, soasse como “Bessias”.

Confira o diálogo:

Dilma: Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel, para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?

Lula: Uhum, tá bom, tá bom.

Dilma: Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí.

Lula: Tá bom, eu tô aqui, eu fico aguardando.

Dilma: Tá?

Lula: Tá bom.

Dilma: Tchau.

Lula: Tchau, querida.

Leia mais

Imagem - Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Imagem - Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Imagem - Nikolas Ferreira reage após Lula proibir linguagem neutra: 'Homofóbico e transfóbico?'

Nikolas Ferreira reage após Lula proibir linguagem neutra: 'Homofóbico e transfóbico?'

Tags:

Stf

Mais recentes

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
Imagem - Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da COP30

Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da COP30
Imagem - Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

Lula indica Jorge Messias, ministro da AGU, para vaga de Barroso no STF

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
01

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim
02

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
03

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia
04

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia