Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França

Vítima foi identificada como Maria Júlia Almeida Rosário

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:41

Boteco do França de Praia do Forte
Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

A criança que morreu no incêndio que atingiu um imóvel no Boteco do França de Praia do Forte, em Mata do São João, é neta do dono do estabelecimento comercial, Zé Raimundo. A menina de três anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um incêndio atingir uma residência no primeiro andar do imóvel na madrugada desta quinta-feira (20).

As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que não informou mais detalhes do incêndio. A causa das chamas só pode ser confirmada após a perícia.

Incêndio em Praia do Forte

Reprodução/TV Bahia
Reprodução/TV Bahia
Reprodução/TV Bahia
Divulgação/Guarda Municipal
1 de 4
Reprodução/TV Bahia

De acordo com a 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João), a criança foi identificada como Maria Júlia Almeida Rosário. Não há informações sobre o quadro de saúde dos adultos.

Segundo informações da TV Bahia, os pais e o tio da vítima tentaram salvar a criança, mas as chamas já haviam se alastrado por todo o imóvel. Eles foram encaminhados para um hospital municipal após inalar fumaça. O corpo da menina foi localizado pelos bombeiros por volta das 7h. 

Guias de perícia e de necropsia foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial para esclarecer as causas do incêndio.

O Boteco do França é um bar tradicional localizado no Rio Vermelho, em Salvador. A nova unidade de Praia do Forte foi inaugurada há apenas dois dias. No perfil oficial do estabelecimento do Instagram, o Boteco informou que as duas unidades estão fechadas nesta quinta-feira (20).

Em nota oficial, o Boteco do França informou que o incêndio atingiu a área anexa ao estabelecimento e lamentou o ocorrido. "Neste momento de extremo pesar, em respeito e solidariedade à família dos proprietários, pedimos que o ocorrido seja tratado com sensibilidade, evitando a disseminação de informações não confirmadas e preservando a privacidade daqueles que sofrem", diz trecho.

Nota oficial do Boteco do França

O Boteco do França e toda a sua equipe estão profundamente consternados com a tragédia ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 20 de novembro, em um incêndio que atingiu uma área anexa ao estabelecimento, na Praia do Forte.

Neste momento de extremo pesar, em respeito e solidariedade à família dos proprietários, pedimos que o ocorrido seja tratado com sensibilidade, evitando a disseminação de informações não confirmadas e preservando a privacidade daqueles que sofrem.

Reforçamos o nosso compromisso com a colaboração total às autoridades responsáveis, para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

