Fortes chuvas causam alagamentos em Salvador; Garibaldi e Centenário ficaram inundadas

Motoristas precisaram transitar na contramão para evitar as vias alagadas nesta quinta-feira (20)

Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:29

As fortes chuvas que atingem Salvador na tarde desta quinta-feira (20) causaram diversos pontos de alagamento na capital. Vias principais como a Avenida Garibaldi e a Centenário ficaram inundadas. O nível do Rio Seixos, localizado entre o Vale do Canela e o Morro do Cristo, subiu, e motoristas precisaram descer o viaduto da Gabriela para evitar os alagamentos.

Segundo a Codesal, também há registros de alagamentos nas localidades do Nordeste de Amaralina, Federação, Barra e Rio Vermelho. A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas intensas com trovões, raios e rajadas de ventos, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O disque 199 pode ser acionado em caso de emergências. Em apenas uma hora, choveu cerca de 80mm. O esperado para todo o mês de novembro é de 108mm, conforme a Codesal.

Alerta

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso, que abrange diferentes regiões do estado, indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. De acordo com o aviso, esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.