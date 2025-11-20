Fortes chuvas causam alagamentos em Salvador; Garibaldi e Centenário ficaram inundadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:29
As fortes chuvas que atingem Salvador na tarde desta quinta-feira (20) causaram diversos pontos de alagamento na capital. Vias principais como a Avenida Garibaldi e a Centenário ficaram inundadas. O nível do Rio Seixos, localizado entre o Vale do Canela e o Morro do Cristo, subiu, e motoristas precisaram descer o viaduto da Gabriela para evitar os alagamentos.
Segundo a Codesal, também há registros de alagamentos nas localidades do Nordeste de Amaralina, Federação, Barra e Rio Vermelho. A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas intensas com trovões, raios e rajadas de ventos, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O disque 199 pode ser acionado em caso de emergências. Em apenas uma hora, choveu cerca de 80mm. O esperado para todo o mês de novembro é de 108mm, conforme a Codesal.
Chuva gerou diversos pontos de alagamento na capital
A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso, que abrange diferentes regiões do estado, indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.
As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. De acordo com o aviso, esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.
A Sudec orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar exposição ao mau tempo, observar mudanças em encostas próximas e, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro de energia das residências. Em caso de risco de inundação, recomenda-se proteger móveis e documentos com sacos plásticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.