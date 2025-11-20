Acesse sua conta
Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas com risco de alagamentos em Salvador

Em apenas uma hora, choveu cerca de 80mm na capital baiana; capital tem vários pontos de alagamento

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:52

Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas
Crédito: Reprodução

A Defesa Civil emitiu, na tarde desta quinta-feira (20), um alerta de chuvas intensas com trovões, raios e rajadas de ventos, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador. Em apenas uma hora, choveu cerca de 80mm na capital baiana. O esperado para todo o mês de novembro é de 108mm.

As fortes chuvas que atingem Salvador na tarde desta quinta causaram diversos pontos de alagamento na capital. Vias principais como a Avenida Garibaldi, Centenário e Gal Costa ficaram completamente inundadas.

Dados da Codesal mostram o volume de chuvas acumuladas em milímetros nos bairros da capital na última hora. O bairro com maior índice de precipitação foi Rio Vermelho, com 72,2 mm. Em seguida, vêm Arenoso com 62,0 mm e Federação com 58,4 mm. No Nordeste de Amaralina, o volume foi de 56,2 mm, enquanto Cabula, Pituba e Saboeiro registraram volume acima de 50 mm.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento na capital

O disque 199 pode ser acionado em caso de emergências.

Bahia em alerta para chuvas

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso, que abrange diferentes regiões do estado, indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. De acordo com o aviso, esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.

A Sudec orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar exposição ao mau tempo, observar mudanças em encostas próximas e, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro de energia das residências. Em caso de risco de inundação, recomenda-se proteger móveis e documentos com sacos plásticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

