Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador lidera em casos de discriminação racial em estabelecimentos comerciais, aponta pesquisa

Pesquisa "Viver nas Cidades: Relações Raciais" foi divulgada pelo Instituto Cidades Sustentáveis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:29

Foto ilustrativa
Foto ilustrativa Crédito: Freepik

A pesquisa "Viver nas Cidades: Relações Raciais", divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com a Ipsos-Ipec, apontou que Salvador lidera a lista de casos de discriminação racial em estabelecimentos comerciais do Brasil. O levantamento foi publicado pelo jornal O Globo.

Ao todo, foram contabilizadas 3,5 mil respostas, via painel online, em Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, para verificar a percepção dos moradores sobre a discriminação racial em suas cidades e medidas para combatê-la.

Os internautas tiveram que responder em quais três lugares acreditavam haver mais diferença no tratamento de pessoas negras e pessoas brancas. Do total, 57% citaram os estabelecimentos comerciais entre as três opções, como shoppings, lojas, cinemas, restaurantes, bares, mercados e farmácias.

A diferença entre as capitais é pequena. Salvador e Belém registraram o maior patamar de menção à discriminação racial nesses espaços, com 65% e 62%, respectivamente. O menor índice foi o de Manaus, com 50%.

De acordo com a pesquisa, 10% da população das dez cidades afirmou não existir diferença no tratamento entre negros e brancos. Outros 12% não souberam responder.

Leia mais

Imagem - Prefeita de cidade baiana faz apelo após fortes chuvas: 'Situação terrível'

Prefeita de cidade baiana faz apelo após fortes chuvas: 'Situação terrível'

Imagem - Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França

Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França

Imagem - Mandante da morte de empresário famoso em Feira de Santana é preso no HGE

Mandante da morte de empresário famoso em Feira de Santana é preso no HGE

Depois dos estabelecimentos comerciais, os lugares mais citados foram o trabalho (44%), incluindo processos de seleção, dia a dia e promoção profissional; e as ruas e os espaços públicos de convivência (31%), como parques e praças. Na sequência, vêm as escolas, faculdades e universidades (29%), o transporte público (16%) e os hospitais e postos de saúde (15%).

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas com risco de alagamentos em Salvador

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas com risco de alagamentos em Salvador
Imagem - Fortes chuvas causam alagamentos em Salvador; Garibaldi e Centenário ficaram inundadas

Fortes chuvas causam alagamentos em Salvador; Garibaldi e Centenário ficaram inundadas
Imagem - 5 benefícios do jiu-jítsu para mulheres

5 benefícios do jiu-jítsu para mulheres

MAIS LIDAS

Imagem - O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia
01

O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim
02

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França
04

Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França