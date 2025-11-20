BAHIA

Mandante da morte de empresário famoso em Feira de Santana é preso no HGE

Marcos Edilho Pereira Marinho, de 39 anos, foi assassinado em um restaurante Avenida Fraga Maia

Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:35

Marcos Edilho Pereira Marinho Crédito: Reprodução

Um homem foi preso por suspeita de ser o mandante da morte do empresário Marcos Edilho Pereira Marinho, ocorrida em 12 de maio de 2023, na Avenida Fraga Maia, em Feira de Santana. A prisão ocorreu no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, na quarta-feira (19).

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por homens armados que estavam a bordo de um veículo. Marcos estava em um restaurante no momento do crime e havia postado fotos do local pouco antes do crime. Ele colecionava 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Marcos Edilho Pereira Marinho

A Vara do Júri de Feira de Santana decretou a prisão preventiva do investigado com base no conjunto probatório reunido pela Polícia Civil. Ele foi localizado por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital, internado no HGE, após sofrer um atentado na cidade de Ibotirama.