Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Defesa Civil emite alerta para risco de acumulado de chuva em diversas regiões da Bahia

Aviso é válido até às 18h desta quinta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:21

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso, que abrange diferentes regiões do estado, indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. De acordo com o aviso, esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.

A Sudec orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar exposição ao mau tempo, observar mudanças em encostas próximas e, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro de energia das residências. Em caso de risco de inundação, recomenda-se proteger móveis e documentos com sacos plásticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Entre as localidades incluídas no alerta estão Alcobaça, Almadina, Amélia Rodrigues, Araçás, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal e Barra do Rocha, além de outros municípios listados no comunicado oficial. A Defesa Civil da Bahia reforça a importância de acompanhar atualizações emitidas pelos canais oficiais e manter atenção redobrada até o fim da vigência do alerta, contribuindo para a redução de riscos e a preservação de vidas.

Leia mais

Imagem - Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados; veja previsão

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados; veja previsão

Imagem - Nova Carteira de Identidade: mais de 20 postos passam a atender 100% por ordem de chegada na Bahia

Nova Carteira de Identidade: mais de 20 postos passam a atender 100% por ordem de chegada na Bahia

Tags:

Bahia Chuvas

Mais recentes

Imagem - 7 dicas essenciais para escolher a escola do seu filho

7 dicas essenciais para escolher a escola do seu filho
Imagem - Shopping em Salvador sorteia 50 pares de abadás para camarotes do Carnaval 2026

Shopping em Salvador sorteia 50 pares de abadás para camarotes do Carnaval 2026
Imagem - Saulo Fernandes anuncia ensaio oficial de Carnaval em Salvador

Saulo Fernandes anuncia ensaio oficial de Carnaval em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Imagem - Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia
02

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
04

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha