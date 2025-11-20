Defesa Civil emite alerta para risco de acumulado de chuva em diversas regiões da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:21
A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva, válido das 15h de quarta-feira (19) até às 18h desta quinta-feira (20). O aviso, que abrange diferentes regiões do estado, indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.
As regiões Sul, Recôncavo, Nordeste, Centro-Norte e Centro-Sul da Bahia estão entre as áreas que podem ser afetadas pelo acumulado de chuva previsto para o período. De acordo com o aviso, esses índices elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e córregos, especialmente em municípios que já apresentam histórico de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.
A Sudec orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar exposição ao mau tempo, observar mudanças em encostas próximas e, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro de energia das residências. Em caso de risco de inundação, recomenda-se proteger móveis e documentos com sacos plásticos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.
Entre as localidades incluídas no alerta estão Alcobaça, Almadina, Amélia Rodrigues, Araçás, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal e Barra do Rocha, além de outros municípios listados no comunicado oficial. A Defesa Civil da Bahia reforça a importância de acompanhar atualizações emitidas pelos canais oficiais e manter atenção redobrada até o fim da vigência do alerta, contribuindo para a redução de riscos e a preservação de vidas.