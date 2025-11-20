Acesse sua conta
Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

Previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:39

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma nova frente fria chegou à Bahia na quarta-feira (19) e, com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) expandiu o alerta de chuvas intensas para todo o estado. A maior parte dos municípios está em alerta amarelo – de perigo potencial -, mas o litoral baiano, incluindo Salvador, foi colocado em alerta laranja, que indica perigo.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas vulneráveis. O aviso vale até 18h de sexta-feira (20).

Chuva em Salvador

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Rajadas de vento no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Corredor desafiando a chuva na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banco virado no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banhista toma banho na praia da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores e surfistas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 11
Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e a observar qualquer alteração em encostas. Em caso de riscos, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de inundação, é indicado proteger pertences em sacos plásticos e buscar mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

As cidades baianas incluídas no alerta laranja do Inmet estão no Sul Baiano, Região Metropolitana de Salvador, Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano e Centro Sul Baiano, sendo as principais: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Alagoinhas, Jequié, Barreiras, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Itapetinga, Guanambi, Irecê, Jacobina, Brumado, Cruz das Almas e Serrinha.

Para conferir a lista completa, clique aqui.

