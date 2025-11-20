Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:39
Uma nova frente fria chegou à Bahia na quarta-feira (19) e, com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) expandiu o alerta de chuvas intensas para todo o estado. A maior parte dos municípios está em alerta amarelo – de perigo potencial -, mas o litoral baiano, incluindo Salvador, foi colocado em alerta laranja, que indica perigo.
De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas vulneráveis. O aviso vale até 18h de sexta-feira (20).
Chuva em Salvador
O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e a observar qualquer alteração em encostas. Em caso de riscos, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em situações de inundação, é indicado proteger pertences em sacos plásticos e buscar mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
As cidades baianas incluídas no alerta laranja do Inmet estão no Sul Baiano, Região Metropolitana de Salvador, Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano e Centro Sul Baiano, sendo as principais: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, Alagoinhas, Jequié, Barreiras, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Itapetinga, Guanambi, Irecê, Jacobina, Brumado, Cruz das Almas e Serrinha.