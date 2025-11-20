MAIS CHUVA

Frente fria chega na Bahia e Inmet expande alerta de chuva para todo o estado

Previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia

Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:39

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma nova frente fria chegou à Bahia na quarta-feira (19) e, com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) expandiu o alerta de chuvas intensas para todo o estado. A maior parte dos municípios está em alerta amarelo – de perigo potencial -, mas o litoral baiano, incluindo Salvador, foi colocado em alerta laranja, que indica perigo.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas vulneráveis. O aviso vale até 18h de sexta-feira (20).

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e a observar qualquer alteração em encostas. Em caso de riscos, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de inundação, é indicado proteger pertences em sacos plásticos e buscar mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).