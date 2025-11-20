RIO

Bebê de 1 ano é baleada na cabeça após carro da família ser abordado por traficantes

Criança passou por cirurgia de emergência

Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:05

Criança foi socorrida às pressas Crédito: Reprodução

Uma bebê de 1 ano e 7 meses foi baleada na cabeça na noite de terça-feira (18) na comunidade de São Jorge, em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense. O ataque ocorreu por volta das 22h30, quando o carro da família foi surpreendido por criminosos armados.

Segundo relato da mãe, ela, o marido, a filha e a enteada retornavam de uma pizzaria em Queimados, onde comemoravam o aniversário de um parente. Ao chegarem à comunidade para deixar a enteada na casa da avó, o pai da criança — que dirigia — adotou os cuidados usuais de moradores da região, como ligar o pisca-alerta e reduzir os faróis.

Nesse momento, outro veículo se aproximou, e os ocupantes atiraram várias vezes contra o carro da família. Ainda não há informações sobre o motivo do ataque.

Um dos disparos atingiu a cabeça da bebê. Moradores da área avisaram aos criminosos que as vítimas eram da própria comunidade, o que fez cessar os tiros.

A tia do pai da criança relatou à Polícia Militar que o ataque partiu de traficantes que atuam na região, dominada pelo Comando Vermelho. Ela contou que o sobrinho percebeu os disparos assim que entrou na rua onde mora.

A criança foi levada inicialmente para a Policlínica de Japeri e, devido à gravidade do ferimento, transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias. Lá, passou por uma cirurgia para retirada do projétil.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, a bebê chegou à unidade às 1h44 desta quarta-feira (19) com uma lesão na região da cabeça, mas sem perfuração. Exames identificaram uma fratura sem hematomas, e o procedimento ocorreu sem intercorrências.

A direção do hospital informou que a criança está acordada, respirando sem aparelhos e em estado estável.